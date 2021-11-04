Лукашенко пожаловался, что Путин не пригласил его в Крым

На заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября Александр Лукашенко пожаловался, что президент России Владимир Путин не пригласил его в Крым. Встреча проходила в формате видеоконференции и транслировалась на канале «Россия 24». Путин находился в Севастополе, где участвовал в мероприятиях по случаю Дня народного единства.

«Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы не можем никак попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы, — заявил Лукашенко на заседании ВГС. — Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил».

«Поэтому я с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю. Думаю, что, Владимир Владимирович, если не в Крым уже, может, в Питер съездим, на родину (Путина. — БелаПАН.), посмотрим, что там делается», — сказал Лукашенко.

В свою очередь он пригласил Путина «и к себе на родину», и «в Минск при любом удобном случае».

Путин в ответ заявил, что будет рад визиту Лукашенко в Крым.

Официальный Минск де-юре не признал Крым территорией России.

Украина запретила белорусским авиакомпаниям использовать ее воздушное пространство после принудительной посадки в Минске самолета ирландского перевозчика Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс с оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту. Протасевич был арестован белорусскими спецслужбами.

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