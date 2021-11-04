Лукашенко и Путин подписали декрет об утверждении союзных программ

Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства подписали декрет, утверждающий основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы и 28 союзных программ (ранее их называли дорожными картами). Встреча проходила в режиме видеоконференции и транслировалась на канале «Россия 24».

«Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Так мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываем», — заявил Лукашенко.

Перед подписанием документа он подчеркнул, что на нем уже стоят подписи Путина и всех членов госсовета. «Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — добавил Лукашенко.

«Трехлетняя наша большая работа сложилась, и мы ее формализовали, как мы с президентом России и договаривались ранее на Высшем государственном совете», — отметил он после церемонии.

9 сентября в Москве Лукашенко и Путин согласовали основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства Беларуси и России на 2021—2023 годы и 28 союзных программ по укреплению российско-белорусской интеграции. На следующий день они были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

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