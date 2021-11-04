Портфель, дамская сумочка и папка. С чем пришли высшие должностные лица Беларуси на онлайн-заседание ВГС

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Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал фото из кулуаров Дворца Независимости, где белорусская сторона принимает участие в онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства.

На фото запечатлены (слева направо) три из четырех высших должностных лиц Беларуси: премьер-министр Роман Головченко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и председатель Совета Республики Наталья Качанова.   

Напомним, Лукашенко на встрече в Минске с генеральным прокурором России Игорем Красновым, который 28 октября находился в Беларуси с рабочим визитом, сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 4 ноября. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что ВГС пройдет в режиме видеоконференции.

Планировалось, что стороны должны подписать во время встречи 28 союзных программ.

 

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Тэги: Союзное государство Персона: Роман Головченко Владимир Андрейченко Наталья Качанова

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