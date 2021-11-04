Польскому дипломату «жестко указали» в МИД Беларуси «на недопустимость нагнетания обстановки на границе»

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховски 4 ноября был вызван в МИД. Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, дипломату был заявлен «решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем «заходе» 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных «вооруженных лиц в форме».

«Внимание польской стороны обращено на тот факт, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы, — говорится в сообщении. — Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации».

Белорусская сторона еще раз подтвердила «готовность решать любые, в том числе чувствительные, вопросы в духе взаимоуважительного диалога».

«Искусственные опереточные инсценировки, организуемые с целью создания в международном общественном мнении враждебного образа Беларуси, противоречат не только международному праву, но и всем мыслимым нормам морали», — отмечается в сообщении.

Сегодня утром МИД Беларуси выступил с заявлением, в котором обвинил Варшаву в системных попытках «беспочвенно и эпатажно повышать градус напряженности на белорусско-польской границе».

«Вместо успешно функционирующих много лет двусторонних механизмов для эффективного прояснения и разрешения любых подобных инцидентов официальная Варшава целенаправленно использует исключительно мегафонную дипломатию, догматические заявления для СМИ и бессмысленные популистские шарахания по примеру направления никем не ожидаемых гуманитарных конвоев, — говорилось в заявлении. — Такими инструментами не решался и никогда не разрешится ни один международный вопрос. Совершенно очевидно, что этот набор действий представляет собой обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь. Цель — отвлечь внимание мирового сообщества от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы».

По мнению белорусского МИД, «фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы явно нацелены на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге». «Эта крайне рискованная игра напоминает высекание искр посреди порохового склада. Это безответственно. На кону безопасность всего региона, — подчеркивалось в заявлении. — В этой связи еще раз заявляем, что Беларусь никоим образом не ставит под сомнение право и способность Польши, как и любого другого государства, защищать свои границы. Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты».

МИД Беларуси призвал польскую сторону «смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость».

2 ноября в 1.45 (3.45 по минскому времени) польский пограничный патруль заметил трех вооруженных мужчин. «При попытке установить контакт неизвестные перезарядили оружие и удалились в сторону Беларуси», — написал в «Твиттере» Станислав Жарын, пресс-секретарь министра — координатора спецслужб, министра внутренних дел Мариуша Каминьского. На каком участке границы произошел инцидент, не сообщается.

3 ноября в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах Беларуси Александр Чесновский в связи с этим инцидентом. Дипломата принял статс-секретарь (заместитель министра) Петр Вавжик.

По сообщению пресс-службы польского внешнеполитического ведомства, разговор касался «вторжения на территорию Польши с территории Республики Беларусь неустановленных лиц в форме с длинноствольным оружием» в ночь на 2 ноября.

Вавжик «передал белорусской стороне решительный протест против нарушения польской государственной границы, подчеркнув, что действия, предпринимаемые в последние недели белорусскими властями, демонстрируют все больше признаков преднамеренной эскалации». По словам представителя МИД, такая ситуация неприемлема, и Польша полна решимости защищать свою границу, которая одновременно является внешней границей Евросоюза.

Он также заявил, что Польша вместе со всеми демократическими государствами евроатлантического сообщества будет «последовательно противостоять организованной Минском нелегальной миграции».

Вавжик сообщил, что в МИД Беларуси будет направлена нота протеста, и призвал Минск немедленно расследовать инцидент.

Предыдущий раз временного поверенного в делах Беларуси вызывали в польский МИД 14 октября. «Разговор касался постоянно ухудшающейся ситуации на польско-белорусской границе, угроз и рисков, связанных с поведением белорусского государства, а также ситуации с недопущением в Беларусь гуманитарного конвоя, отправленного польским государством», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

8 октября Чесновского вызывали «в связи с ситуацией на польско-белорусской границе и агрессивными действиями Республики Беларусь против Польской Республики».

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находился в Минске с рабочим визитом 28 октября, заявил, что вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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