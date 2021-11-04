ЕБРР ухудшил прогноз динамики ВВП Беларуси на 2022 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост белорусского ВВП в 2021 году на 2%, в 2022-м — на 0,2%. Это следует из опубликованного 4 ноября доклада Regional Economic Prospects, содержащего прогноз развития экономик в странах региона, где работает ЕБРР.

По сравнению с аналогичным июньским докладом ЕБРР улучшил свой прогноз на 1,5% по росту белорусской экономики в 2021 году. В свою очередь прогноз на 2022 год ухудшен на 0,3 процентного пункта.

«Рост ВВП Беларуси достиг пика в 3,5% в годовом исчислении в первой половине 2021 года, но замедлился до 3,0% в январе—августе 2021 года. Рост был в значительной степени обусловлен двузначным (в процентном выражении) реальным ростом экспорта и оживлением потребления домашних хозяйств. Что касается производства, то рост промышленного производства замедлился после значительного увеличения до мая 2021 года из-за прекращения базовых эффектов и, возможно, некоторого раннего воздействия международных санкций», — говорится в докладе.

В ЕБРР прогнозируют, что экономические санкции, нацеленность на экспортную калийную и нефтяную промышленность, а также дефицит поставок, связанный с санкциями, ударят по экономике Беларуси позднее в 2021 году и в течение всего 2022 года.

«В то же время сильное восстановление на сырьевом рынке в России, ее главном торговом партнере, может оказать положительное влияние на белорусский экспорт», — констатируют эксперты.

Следует отметить, что недавно МВФ и Всемирный банк также улучшили прогноз роста ВВП Беларуси в 2021 году и ухудшили на будущий год.

Авторы обновленного доклада МВФ World Economic Outlook ожидают рост белорусского ВВП в текущем году на 2,1%. В предыдущем, апрельском, прогнозе фонд предсказывал падение экономики Беларуси в 2021 году на 0,4%. По оценке МВФ, в 2022 году ВВП Беларуси может вырасти на 0,5% (ранее — на 0,8%).

В новом обзоре Всемирного банка, посвященном развитию национальных экономик стран Европы и Центральной Азии, этот показатель для Беларуси по итогам 2021 года пересмотрен в сторону увеличения — до 1,2% (изменение на 3,4 процентного пункта). В то же время оценка на 2022 год ухудшена — падение на 2,8% вместо роста на 1,9%.

Министерство экономики Беларуси в августе повысило прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 1,8 до 3,3%. Вместе с тем по итогам девяти месяцев прирост ВВП сократился с 3 до 2,7%.

В проекте бюджета на 2022 год рост ВВП оценивается на уровне 1% при консервативном сценарии и 2,9% — при целевом.

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