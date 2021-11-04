В ганцевичской больнице от полученных ожогов умерла девушка

Огонь унес еще одну молодую жизнь, сообщает МЧС.

Фото носит иллюстративный характер

По данным ведомства, накануне вечером в больнице скончалась девушка (2003 г.р.). Причиной смерти стали ожоги, которые она получила на пожаре в жилом доме в деревне Будча (Ганцевичский район).

По данным ведомства, всего с начала года на территории страны произошло 5234 пожаров (за аналогичный период — 5012), на которых погибло 525 человек (479).

Использованы стоковые изображения от Depositphotos