В ганцевичской больнице от полученных ожогов умерла девушка

/ Происшествия
Просмотров: 93

Огонь унес еще одну молодую жизнь, сообщает МЧС.

Фото носит иллюстративный характер

По данным ведомства, накануне вечером в больнице скончалась девушка (2003 г.р.). Причиной смерти стали ожоги, которые она получила на пожаре в жилом доме в деревне Будча (Ганцевичский район).

По данным ведомства, всего с начала года на территории страны произошло 5234 пожаров (за аналогичный период — 5012), на которых погибло 525 человек (479).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожары Город: Ганцевичи

Другие материалы на эту тему:

Россия горит — белорусам жжет

Россия горит — белорусам жжет

Европа опять под обстрелом стихий (видео)

Европа опять под обстрелом стихий (видео)

Противогазы на Красной площади

Противогазы на Красной площади

В турецкой Анталии бушуют лесные пожары

В турецкой Анталии бушуют лесные пожары