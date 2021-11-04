Белоруски проиграли австралийкам «одиночки» и лишились шанса выйти в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

/ Спорт
Просмотров: 43

Белорусские теннисистки сегодня покинут выступления в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Фото с сайта tennis.by

Сегодня Юлия Готовко и Александра Саснович не смогли в своих «одиночках» переиграть соответственно Сторм Сэндерс (3:6, 3:6) и Айлу Томлянович (6:4, 2:6, 3:6).

В поединке Беларусь — Австралия предстоит еще парная встреча, которая на судьбу белорусской команды уже никак не повлияет.

Напомним, в первом матче наша команда уступила бельгийкам — 1:2.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: женский теннис Кубок федерации Персона: Юлия Готовко Александра Саснович Город: Прага

Другие материалы на эту тему:

Белоруски вышли в полуфинал Кубка федерации

Белоруски вышли в полуфинал Кубка федерации

Беларусь в Кубке федерации. С небес на землю

Беларусь в Кубке федерации. С небес на землю

В шаге от триумфа. Белоруски уступили американкам Кубок федерации

В шаге от триумфа. Белоруски уступили американкам Кубок федерации

Финал Кубка федерации Беларусь — США. Мирного исхода в этой битве не будет

Финал Кубка федерации Беларусь — США. Мирного исхода в этой битве не будет