Белоруски проиграли австралийкам «одиночки» и лишились шанса выйти в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Белорусские теннисистки сегодня покинут выступления в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Фото с сайта tennis.by

Сегодня Юлия Готовко и Александра Саснович не смогли в своих «одиночках» переиграть соответственно Сторм Сэндерс (3:6, 3:6) и Айлу Томлянович (6:4, 2:6, 3:6).

В поединке Беларусь — Австралия предстоит еще парная встреча, которая на судьбу белорусской команды уже никак не повлияет.

Напомним, в первом матче наша команда уступила бельгийкам — 1:2.