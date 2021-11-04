Мужчине грозит три года колонии за удар кулаком в лицо малолетней

До трех лет лишения свободы грозит мужчине без определенного места жительства, который 3 ноября в Кричеве беспричинно ударил кулаком в лицо 12-летней школьнице.

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По данным Следственного комитета, девочка проходила мимо вместе со своей матерью. Удар оказался такой силой, что ребенок упал на тротуар и ударился спиной и головой о плитку.

Отмечается, что девочка была доставлена в больницу, где ей оказывается помощь. К счастью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правонарушитель в настоящее время задержан. В СК подчеркнули, что в момент «совершения преступления он был пьян». Свои действия он объяснить не смог.

В отношении него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство), санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.