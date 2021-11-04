Глава Минздрава назвал регионы, где заболеваемость COVID-19 превышает уровень прошлой волны

В двух регионах Беларуси — Минске и Минской области — заболеваемость COVID-19 выше, чем в прошлую волну, сообщил 4 ноября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

По его словам, штамм «дельта», который «определяет эту волну», «совершенно отличается от уханьского штамма» и создает «другую эпидситуацию».

«Сейчас пациенты более тяжелые, их сложнее вести в стационарных условиях. Но эту волну мы чуть-чуть проходим и используем фразу главы государства про осторожный оптимизм», — цитирует Пиневича пресс-служба Минздрава.

Чиновник отметил, что дельта-штаммом чаще болеют дети, молодые и пожилые люди, а также беременные. «Именно поэтому мы поставили вопрос о вакцинации беременных и кормящих матерей — она проходит сейчас достаточно интенсивно», — добавил глава Минздрава.

По его словам, первую дозу вакцины получили 1.418 беременных женщин. В следующем году запланировано начать вакцинацию детей.

«Думаю, это со временем будет сезонная вакцинация. Либо это будут две вакцины, либо комбинированная — от гриппа и ковида», — сказал Пиневич.

Напомним, по официальным данным, за минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.998 новых случаев COVID-19, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписаны 2.444 человека.

По данным Минздрава на 2 ноября, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 млн 911 тыс. жителей Беларуси, из них более 2 млн 243 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

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