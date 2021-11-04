Власти сначала ликвидировали организации, а теперь заблокировали их сайты

По решению Министерства информации, на территории Беларуси заблокирован доступ к сайтам ликвидированных ранее по решению властей организаций — Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского ПЕН-центра, Союза белорусских писателей и «Экодома».

При попытке зайти на эти сайты появляется сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Верховный суд ликвидировал Белорусский ПЕН-центр 10 августа, Белорусскую ассоциацию журналистов — 27 августа, «Экодом» — 31 августа, Союз белорусских писателей — 1 октября. Процессы по закрытию этих и многих других неправительственных организаций были инициированы Министерством юстиции.

Этим летом Минюст провел внеплановую проверку множества общественных организаций, потребовав от них представить массу документов, касающихся деятельности этих организаций за последние годы.

В период времени, отведенный министерством для представления запрошенной информации, во многие организациях прошли обыски с изъятием документов. Впоследствии Минюст вынес этим организациям письменные предупреждения за непредставление документов, что в ряде случаев послужило основанием для подачи в суд исков о ликвидации объединений.

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