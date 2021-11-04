Почти 7,9 тысячи новых случаев COVID-19 официально зафиксировано в Беларуси в ноябре

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.998 новых случаев COVID-19, сообщила 4 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписаны 2.444 человека.

3 ноября Минздрав сообщил о 1.996 новых случаях коронавируса, 2 ноября — о 1.979, 1 ноября — о 1.890, 31 октября — о 1.985, 30 октября было зафиксировано 1.992 случая, 29-го — 1.988, 28-го — 1.979. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2.097.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 608.031 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 582.469 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4.696 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 34.260 тестов на коронавирус (днем ранее — 50.762). Всего проведено 9.746.810 тестов.

На 2 ноября первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 млн 911 тыс. жителей Беларуси, из них более 2 млн 243 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

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