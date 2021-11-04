Биржа: в преддверии онлайн-встречи Лукашенко и Путина российский рубль существенно просел на торгах БВФБ

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Предпоследние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились существенным ослаблением российского рубля. Это произошло за несколько часов до начало заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России, которое должно начаться в 17:00 по минскому времени.  

Фото pexels.com

Российский рубль сегодня потерял 0,0122 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,4316 белорусского рубля за 100 российских.

Упали сегодня и две другие основные иностранные валюты:

  • евро на 0,0056 пункта — 2,8436 белорусского рубля;
  • доллар на 0,0024 пункта — 2,4594 белорусского рубля.

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением.

Как ранее сообщалось, Лукашенко на встрече в Минске с генеральным прокурором России Игорем Красновым, который 28 октября находился в Беларуси с рабочим визитом, сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 4 ноября. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что ВГС пройдет в режиме видеоконференции.

Планировалось, что стороны должны подписать во время встречи 28 союзных программ.

Накануне Постоянный комитет Союзного государства подтвердил, что стороны подпишут программы по углубленной интеграциии.

 

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Тэги: курсы валют

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