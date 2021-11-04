Владельцев электромобилей освободили от авансового платежа по транспортному налогу

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Владельцы электромобилей освобождаются от внесения авансового платежа по транспортному налогу, рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

В ведомстве пояснили, что абзац 5 п. 2 ст. 3 Налогового кодекса Беларуси исключает из объектов налогообложения транспортным налогом по 31 декабря 2025 г. транспортные средства категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем (далее — электромобили).

В настоящий момент министерство прорабатывает вопрос о получении от компетентных органов уточненных данных о перечне транспортных средств, которые относятся к категории электромобилей.

«По мере получения уточненных сведений в отношении физических лиц — владельцев электромобилей, получивших извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу, налоговыми органами будет произведен перерасчет авансового платежа по транспортному налогу и направлено уведомление об аннулировании указанного извещения», — говорится в сообщении ведомства.
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Тэги: электромобили МНС

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