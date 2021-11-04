В Беларуси еще девять человек признаны политзаключенными — теперь их 836

По данным на 4 ноября, политзаключенными признаны еще девять человек. Все они были задержаны или осуждены по диффамационным статьям Уголовного кодекса, а также в связи с надругательством над государственными символами.

Олег Филиппов был приговорен к одному с половиной году лишения свободы в колонии за надписи на жилом доме в Бресте.

Михаил Прач осужден за нанесение надписей и оскорбление судьи к одному с половиной году ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.

Валерий Ясечек осужден за оскорбление главы государства к двум годам ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.

Александр Жданов осужден за оскорбление представителя власти к двум годам и шести месяцам ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.

Евгений Шпильков осужден за оскорбление представителя власти к двум годам ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.

Сергей Хацкевич осужден за оскорбление представителя власти к одному с половиной году ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.

Вадим Тишкевич осужден за оскорбление представителя власти к одному году и восьми месяцам ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.

Адам Теслюк заключен в СИЗО по обвинению в оскорблении представителя власти.

Мирослав Федорович заключен в СИЗО по обвинению в оскорблении представителя власти.