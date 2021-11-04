В Беларуси еще девять человек признаны политзаключенными — теперь их 836
По данным на 4 ноября, политзаключенными признаны еще девять человек. Все они были задержаны или осуждены по диффамационным статьям Уголовного кодекса, а также в связи с надругательством над государственными символами.
- Олег Филиппов был приговорен к одному с половиной году лишения свободы в колонии за надписи на жилом доме в Бресте.
- Михаил Прач осужден за нанесение надписей и оскорбление судьи к одному с половиной году ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.
- Валерий Ясечек осужден за оскорбление главы государства к двум годам ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.
- Александр Жданов осужден за оскорбление представителя власти к двум годам и шести месяцам ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.
- Евгений Шпильков осужден за оскорбление представителя власти к двум годам ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.
- Сергей Хацкевич осужден за оскорбление представителя власти к одному с половиной году ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.
- Вадим Тишкевич осужден за оскорбление представителя власти к одному году и восьми месяцам ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания.
- Адам Теслюк заключен в СИЗО по обвинению в оскорблении представителя власти.
- Мирослав Федорович заключен в СИЗО по обвинению в оскорблении представителя власти.
Правозащитники считают преследование и лишение свободы этих людей политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения, а их самих — политическими заключенными и требуют их немедленного освобождения. Они также требуют немедленно освободить всех