Женская камера журналистки Ирины Славниковой на Окрестина объявила голодовку

Заключенные камеры, где содержится журналистка Ирина Славникова, объявили голодовку из-за недопустимых условий содержания, сообщают правозащитники «Весны».

Заключенные лишены возможности получать передачи, а на днях у них изъяли зубные щетки и лекарства, которые им оставили освободившиеся сокамерницы.

В двухместной камере, где находится Ирина, всего содержится 11 человек. Есть среди них и женщина без определенного места жительства.

Напомним, журналистку Ирину Славникову вместе с мужем задержали в ночь с пятницы на субботу в минском аэропорту — пара возвращалась из отпуска в Египте. Они получили по 15 суток административного ареста за «распространение экстремистских материалов».