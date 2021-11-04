За минувшие сутки страны ЕС не впустили 532 нелегальных мигранта со стороны Беларуси

За минувшие сутки страны Европейского союза не впустили 532 мигранта, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Фото: delfi.lt

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 3 ноября было зафиксировано 433 попытки нелегального пересечения границы с белорусской территории. Задержали девять человек — граждан Ирака (6), Сирии (2), Турции (1). 67 иностранцев, которым удалось перейти границу, были принуждены покинуть Польшу, остальных в страну не пустили на подступах, передает БелаПАН.

По информации погранслужбы, с начала миграционного кризиса в августе задокументировано более 30 тыс. попыток незаконного проникновения мигрантов на территорию Польши со стороны Беларуси.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за минувшие сутки через границу с Беларусью не пропустили 87 нелегальных мигрантов. Никого не задержали.

Отмечается, что с начала августа, когда было принято решение не задерживать нелегалов, а разворачивать их обратно в Беларусь, в страну не впустили 5565 человек. При этом с начала года белорусско-литовскую границу незаконно пересекли около 4,2 тыс. мигрантов.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 3 ноября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 21 иностранцем. Вместе с тем четверых человек задержали — по гуманитарным причинам им не препятствовали перейти границу.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 2074 нелегальных мигранта. За это же время 59 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране было задержано 411 иностранцев, которые незаконно пересекли границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.