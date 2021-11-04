Фотофакт. В Витебске обнаружили «вечнозеленый» тополь

Возле дома № 14 на Московском проспекте в Витебске горожане все чаще обращают внимание на странное дерево — оно все еще зеленое, хотя все деревья по соседству уже давно без листвы.

Многие прохожие делают селфи на фоне дерева, выкладывают в интернет и шутят, мол, в Витебске обнаружили «вечнозеленое» растение.

А еще у дерева — а это тополь, просто огромные листья! Но явление совсем не удивило эколога.

«Феномен легко объясним. Озеленители, похоже, поздно весной обрезали макушку дерева. Почки проснулись поздно, пошли в рост, и у тополя образовалась шикарная крона. И даже в ноябре дерево не готово сбрасывать листья. А мощные корни дают достаточно питательных веществ, поэтому листья такие огромные и зеленые», — пояснил «Витебским вестям» доцент кафедры зоологии и ботаники ВГУ Леонард Мержвинский.

Если мороз ударит рано, то молодые ветви, которые не успели одеревенеть, могут погибнуть. Но эколог надеется, что этого не случится: тополя живучи.