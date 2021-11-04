Для минских силовиков открыли центр психологической разгрузки

/ Общество
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В Минске для силовиков открыли Центр психологического обеспечения. Как сообщает пресс-служба МВД, тут столичные милиционеры смогут «погрузиться в атмосферу комфорта», «снять нервно-мышечное напряжение» и «привести мысли в порядок».

В центре будет проводиться психокоррекционная, тренинговая и психодиагностическая работа с милиционерами столичного гарнизона. Отмечается, что оснащение и специалисты там уникальные, аналогов в милицейских подразделениях нет.

 

 

В специальном кабинете милиционеры смогут посмотреть на пузырьки или звездное небо, поиграть с лазером, сразиться в «Мафию», снять напряжение в массажном кресле или «заплести косы».

Есть фиброоптический «душ»: его светящиеся волокна образуют шатер, в котором можно полежать в кресле-мешке.

 

 

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Тэги: МВД милиция психологическая помощь Город: Минск

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