В Беларуси второй месяц подряд снижают пособие на погребение

С 1 ноября пособие на погребение составляет 1 442,7 рубля, что на 20,5 рубля меньше, чем месяцем ранее. В октябре пособие также снизилось — на 8,5 рубля.

В Беларуси размер пособия на погребение зависит от средней зарплаты за позапрошлый месяц и изменяется ежемесячно. Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти, сообщили в ФСЗН.

В случае смерти инвалида Второй мировой, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед республикой, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти.