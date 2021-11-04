Рабочая группа представила Лукашенко новый проект Конституции

Александру Лукашенко представили новый проект Конституции Беларуси, сообщает его пресс-служба.

«Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а теперь группа специалистов работает над шлифовкой этой Конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком, — сказал политик. — Я получил последний вариант Конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны».

Главные из вопросов — закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата.

В состав группы вошли глава Администрации Лукашенко Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник Лукашенко Александр Косинец и доктор педагогических наук Александр Радьков.