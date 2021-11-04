Выросло число жертв аварии Ан-12 белорусской авиакомпании в Сибири

Девять человек находились на борту самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области накануне, сообщает региональное управление МЧС России.

Штурман Андрей Сергеев. Фото: социальные сети

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз», — сообщил на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.

Он уточнил, что из девяти человек четверо граждане России, трое — Беларуси, двое — Украины.

По словам Рябоволова, обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек.

Ранее сообщалось о гибели семи человек, в том числе трех белорусов.