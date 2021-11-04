В Беларуси заблокировали сайт «Экодома»

Доступ к сайту ликвидированного экологического объединения «Экодом» на территории Беларуси ограничен по решению Министерства информации.

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Организация получила соответствующее уведомление Мининформа.

РОО «Экодом» было ликвидировано Верховным судом 31 августа. Стороны Орхусской конвенции назвали ликвидацию преследованием НГО в Беларуси и нарушением конвенции. В соответствии с решением, принятым сторонами конвенции, права и привилегии Беларуси будут приостановлены, если страна не восстановит регистрацию общественной организации до 1 декабря.