В Беларуси заблокировали сайт «Экодома»

/ Общество
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Доступ к сайту ликвидированного экологического объединения «Экодом» на территории Беларуси ограничен по решению Министерства информации.

Фото: pixabay.com

Организация получила соответствующее уведомление Мининформа.

РОО «Экодом» было ликвидировано Верховным судом 31 августа. Стороны Орхусской конвенции назвали ликвидацию преследованием НГО в Беларуси и нарушением конвенции. В соответствии с решением, принятым сторонами конвенции, права и привилегии Беларуси будут приостановлены, если страна не восстановит регистрацию общественной организации до 1 декабря.

Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: Экодом Орхусская конвенция

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