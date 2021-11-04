В Беларуси заблокировали сайт «Экодома»
Доступ к сайту ликвидированного экологического объединения «Экодом» на территории Беларуси ограничен по решению Министерства информации.
Организация получила соответствующее уведомление Мининформа.
РОО «Экодом» было ликвидировано Верховным судом 31 августа. Стороны Орхусской конвенции назвали ликвидацию преследованием НГО в Беларуси и нарушением конвенции. В соответствии с решением, принятым сторонами конвенции, права и привилегии Беларуси будут приостановлены, если страна не восстановит регистрацию общественной организации до 1 декабря.