В Беларуси продлили временный запрет на вывоз гречки

Временный запрет на вывоз из Беларуси гречки в течение трех месяцев предусмотрен постановлением Совета Министров от 2 ноября 2021 г. № 623. Документ официально опубликован 4 ноября на Национальном правовом интернет-портале.

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Ограничение касается крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обрушенного, готовых пищевых продуктов из гречки. Указанные товары независимо от страны их происхождения временно нельзя вывозить за пределы республики, в том числе в государства-члены ЕАЭС.

Такая мера не распространяется на товары, вывозимые для оказания гуманитарной помощи другим странам на основании решений белорусского правительства, а также в качестве припасов; на транзитные перевозки этой продукции.