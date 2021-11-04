В Беларуси продлили временный запрет на вывоз гречки

/ Экономика
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Временный запрет на вывоз из Беларуси гречки в течение трех месяцев предусмотрен постановлением Совета Министров от 2 ноября 2021 г. № 623. Документ официально опубликован 4 ноября на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: pixabay.com

Ограничение касается крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обрушенного, готовых пищевых продуктов из гречки. Указанные товары независимо от страны их происхождения временно нельзя вывозить за пределы республики, в том числе в государства-члены ЕАЭС.

Такая мера не распространяется на товары, вывозимые для оказания гуманитарной помощи другим странам на основании решений белорусского правительства, а также в качестве припасов; на транзитные перевозки этой продукции.
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Тэги: запрет на экспорт гречка

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