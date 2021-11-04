Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что вновь отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать бывшего руководителя страны Михаила Саакашвили. Об этом она рассказала в ходе брифинга, пишет «Эхо Кавказа».

«Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: "Нет и никогда"», — подчеркнула Зурабишвили.

Лидер страны посоветовала воспринимать Саакашвили как «особого заключенного» и принять все меры, чтобы его ухудшившееся в тюрьме здоровье из-за объявленной голодовки не было использовано для «политических спекуляций».

Зурабишвили напомнила, что Саакашвили вернулся в Грузию добровольно и нелегально. А целью его приезда была дестабилизация ситуации в стране во время выборов.