Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что вновь отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать бывшего руководителя страны Михаила Саакашвили. Об этом она рассказала в ходе брифинга, пишет «Эхо Кавказа».

«Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: "Нет и никогда"», — подчеркнула Зурабишвили.

Лидер страны посоветовала воспринимать Саакашвили как «особого заключенного» и принять все меры, чтобы его ухудшившееся в тюрьме здоровье из-за объявленной голодовки не было использовано для «политических спекуляций».

Зурабишвили напомнила, что Саакашвили вернулся в Грузию добровольно и нелегально. А целью его приезда была дестабилизация ситуации в стране во время выборов.
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Тэги: Грузия Персона: Саломе Зурабишвили Михаил Саакашвили Город: Тбилиси

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