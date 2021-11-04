Дэймон Гэлгут из ЮАР стал лауреатом Букеровской премии 2021 года
Писатель из Южно-Африканской Республики Дэймон Гэлгут стал лауреатом международной Букеровской премии 2021 года. Торжественная церемония награждения прошла в Лондоне.
Гэлгут
Помимо престижной награды, автор удостоен приза в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (88,6 тысячи долларов).
В борьбе за премию Гэлгут обошел 158 писателей из разных стран мира, чьи работы были опубликованы в Великобритании или Ирландии после 1 октября 2020 года.
Букеровская премия, основанная в 2004 году, является одной из самых престижных литературных премий. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.