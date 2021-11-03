Бывшего почтальона осудили на три года колонии за «координацию протестов»

Суд Московского района Минска рассмотрел уголовное дело, возбужденное по двум статьям, в отношении 21-летнего Вадима Цегельника. По мнению обвиняющей стороны, он координировал дворовые протесты.

Фото из соцсетей Вадима

Мужчину признали виновным, дали три года колонии и взяли под стражу в зале суда, сообщают правозащитники «Весны».

Уголовное дело рассматривала судья Лидия Телица, гособвинитель — Евгений Сероков.

В период с июля по ноябрь 2020 года в нескольких телеграм-чатах Вадим оставлял сообщения «Перекрывайте улицы», «Мы перекрываем дороги с помощью машин и своими телами», «Сегодня вечером должны получить по полной», писал о забастовках рабочих.