Бывшего почтальона осудили на три года колонии за «координацию протестов»

/ Общество
Просмотров: 0

Суд Московского района Минска рассмотрел уголовное дело, возбужденное по двум статьям, в отношении 21-летнего Вадима Цегельника. По мнению обвиняющей стороны, он координировал дворовые протесты.

Фото из соцсетей Вадима

Мужчину признали виновным, дали три года колонии и взяли под стражу в зале суда, сообщают правозащитники «Весны».

Уголовное дело рассматривала судья Лидия Телица, гособвинитель — Евгений Сероков.

В период с июля по ноябрь 2020 года в нескольких телеграм-чатах Вадим оставлял сообщения «Перекрывайте улицы», «Мы перекрываем дороги с помощью машин и своими телами», «Сегодня вечером должны получить по полной», писал о забастовках рабочих.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: протесты задержания активистов Персона: Вадим Цегельник

Другие материалы на эту тему:

Силовики задержали известных белорусских правозащитников

Силовики задержали известных белорусских правозащитников

«Вернется Полина — уберем елку». Брестчанку обвиняют в нападении на милиционера

«Вернется Полина — уберем елку». Брестчанку обвиняют в нападении на милиционера

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги