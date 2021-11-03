Видеофакт. На МКАД столкнулось шесть автомобилей

Вечером 3 ноября на внутреннем кольце МКАД в районе 33-км столкнулось шесть легковых автомобилей.

По сообщению столичной ГАИ, автомобиль «Пежо», двигаясь со стороны улицы Шаранговича в крайней левой полосе, совершил столкновение с «Опелем». В это же время водитель «Вольво» не принял мер для снижения скорости и допустил столкновение с впереди едущим автомобилем «Ауди», который в свою очередь столкнулся с автомобилем «Хундай». Позднее, водитель «Мерседеса» совершил наезд на остановившийся автомобиль «Вольво».

В ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.