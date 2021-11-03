Видеофакт. На МКАД столкнулось шесть автомобилей

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Вечером 3 ноября на внутреннем кольце МКАД в районе 33-км столкнулось шесть легковых автомобилей.

По сообщению столичной ГАИ, автомобиль «Пежо», двигаясь со стороны улицы Шаранговича в крайней левой полосе, совершил столкновение с «Опелем». В это же время водитель «Вольво» не принял мер для снижения скорости и допустил столкновение с впереди едущим автомобилем «Ауди», который в свою очередь столкнулся с автомобилем «Хундай». Позднее, водитель «Мерседеса» совершил наезд на остановившийся автомобиль «Вольво».

В ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.

 
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Тэги: МКАД ДТП

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