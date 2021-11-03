Правительство Литвы продлило на три месяца мандат армии на охрану границы с Беларусью

Литовское правительство продлило на три месяца мандат армии на охрану границы с Беларусью, решение должен утвердить парламент, сообщило МВД Литвы.

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«Ситуация на границе Литвы с Беларусью остается сложной, белорусский режим продолжает использовать схемы торговли людьми. Мы должны быть готовы и далее обеспечивать безопасность государственной границы. Нам нужны возможности армии, чтобы мы могли быстро мобилизовать силы на самых опасных участках границы и разворачивать войска в самых горячих точках», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, передает БелаПАН.

28 октября правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила кабинету продлить на три месяца мандат армии на охрану границы с Беларусью.

Поправки к положению о применении военной силы, которые позволили наделить армию дополнительными полномочиями, были приняты в августе на внеочередном заседании литовского парламента. После этого военным был выдан мандат на защиту границы, действие которого истекает 13 ноября.

По данным МВД, на самых уязвимых участках границы с Беларусью растянуто более 65 км заграждения из колючей проволоки. Кроме того, на ключевых участках, в первую очередь в районе Друскининкая, начали устанавливать четырехметровый забор.

С начала августа, когда в Литве приняли решение возвращать мигрантов на белорусскую территорию, в страну не впустили более 5 тыс. иностранцев. К тому моменту с начала года число задержанных в Литве нелегалов, прибывших с белорусской территории, превысило 4 тыс.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.