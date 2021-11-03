Кремль подтвердил подписание на завтрашнем ВГС 28 союзных программ

Пресс-служба Кремля подтвердила подписание 28 союзных программ 4 ноября на онлайн-саммите Высшего государственного совета Союзного государства.

«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы", включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2020 год и январь—июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений.

Ранее о повестке саммита ВГС сообщил постоянный комитет СГ, но без отдельного упоминания 28 программ (ранее стороны называли их дорожными картами).

Программы предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики, валютного регулирования и валютного контроля, требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, интеграцию национальных систем платежных карт, гармонизацию налогового, таможенного законодательства, унификацию регулирования транспортного рынка, формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, единой аграрной и промышленной политики, развитие атомной энергетики и др.

Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы, а также 28 союзных программ были одобрены 10 сентября на заседании Совета министров СГ вместе с проектом декрета ВГС СГ об их утверждении. Днем ранее эти программы были одобрены Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на встрече в Москве.