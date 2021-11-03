На МКАД столкнулись два грузовика

Два грузовика столкнулись на кольцевой дороге в Минске 3 ноября, сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла на 39-м километре внешнего кольца МКАД. По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes ехал со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Тимирязева. При перестроении он не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовик Renault.

Последний от удара выехал за переделы дорогу, а Mercrdes влетел в разделительное ограждение.

Пострадавших нет.