На МКАД столкнулись два грузовика

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Два грузовика столкнулись на кольцевой дороге в Минске 3 ноября, сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла на 39-м километре внешнего кольца МКАД. По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes ехал со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Тимирязева. При перестроении он не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовик Renault.

Последний от удара выехал за переделы дорогу, а Mercrdes влетел в разделительное ограждение.

Пострадавших нет.
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Тэги: ДТП МКАД

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