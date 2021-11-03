Макей и Лавров проведут переговоры в Москве 9—10 ноября

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова 9—10 ноября посетит Москву для участия в коллегии внешнеполитических ведомств двух стран, сообщила на брифинге 3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: МИД РБ

«Программой [визита] предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы», — сказала Захарова.

По ее словам, в рамках совместного заседания коллегии МИД России и МИД Беларуси 10 ноября будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020—2021 годы, а также проект новой программы на очередной двухлетний период. «Также намечены задачи внешнеполитической поддержки и дипломатического сопровождения работы по реализации интеграционных решений Высшего государственного совета и Совета министров Союзного государства», — отметила представитель МИД РФ.

Она сообщила, что Лавров и Макей обсудят взаимодействие России и Беларуси на международных площадках «по проблематике прав человека с акцентом на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также вопросы сотрудничества ООН с ОДКБ и СНГ». «Особое внимание стороны планируют уделить положению дел в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, взаимодействию России и Беларуси по данной проблематике в профильных многосторонних структурах», — заявила Захарова.

По итогам коллегии планируется подписать ряд совместных документов, включая программу согласованных действий в области внешней политики стран — участников договора о создании Союзного государства на 2022—2023 годы, план межмидовских консультаций на 2022 год и «постановление коллегии, в котором найдут отражение договоренности по рассмотренным вопросам».