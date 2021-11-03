В Витебской области планируют построить завод по производству антиковидной вакцины

Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ о реализации инвестпроекта по выпуску отечественной вакцины против COVID-19 на ОАО «БелВитунифарм», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Проект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода с реконструкцией имеющегося производства.

«Производственная база "БелВитунифарма" определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера», — говорится в сообщении.

Планируется освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестпроекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.

Разработку вакцины ведут подведомственные Минздраву и НАНБ организации, подготовлена серия прототипного варианта вакцины, подчеркивается в сообщении.

Сейчас в Беларуси прививают тремя вакцинами: российскими «Спутник V» и «Спутник Лайт» и китайской производства корпорации Sinopharm.

По информации Минздрава, отечественную вакцину от коронавируса планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году.

На 2 ноября первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 млн 911 тыс. жителей Беларуси, из них более 2 млн 243 тыс. — прошли полный курс вакцинации.