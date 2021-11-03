В Беларуси за сутки официально зарегистрировано 1996 случаев COVID-19, умерло 17 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1996 новых случаев COVID-19, сообщила 3 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 2543 человека.

2 ноября Минздрав сообщил о 1979 новых случаях коронавируса, 1 ноября — о 1890, 31 октября — о 1985, 30-го было зафиксировано 1992 случая, 29-го — 1988, 28-го — 1979, 27-го — 1998. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2097.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 606 033 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 580 025 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4679 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 50 762 теста на коронавирус — в пять раз больше, чем днем ранее (9548). Всего проведено 9 712 550 тестов.

На 2 ноября первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 млн 911 тыс. жителей Беларуси, из них более 2 млн 243 тыс. — прошли полный курс вакцинации.