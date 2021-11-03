Китайская компания готова инвестировать в строительство азотного комплекса в Беларуси

Китайская компания «Ситик Констракшн» готова инвестировать в проект по строительству азотного комплекса в Беларуси. Об этом заявлено 3 ноября в Минске на встрече руководства компании с премьер-министром Романом Головченко.

«Этот проект очень важен для нашей страны. Мы заинтересованы, чтобы новый азотный комплекс стал одним из самых эффективных проектов в мире среди аналогичных производств за счет применения самых современных технологий и конкурентоспособной стоимости проекта в целом. Мы заинтересованы в его завершении в 2025 году», — цитирует Головченко пресс-служба компании.

«Сотрудничество с "Ситик Констракшн" началось в 2007 году и активно развивается все эти годы. Она была одной из первых инжиниринговых компаний, которая начала практическую работу в Беларуси, — отметил Головченко на встрече с первым вице-президентом компании Янь Цзяньцяном. — Компания реализует в стране три крупных инвестиционных проекта. "Ситик Констракшн" выступала не только в качестве генерального подрядчика, но и стала соинвестором ЗАО "Белджи"».

Как отметила пресс-служба, основное внимание в ходе встречи было уделено перспективным проектам, которые компания осуществляет и планирует реализовать на территории Беларуси. Речь шла, в частности, о Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), которая строит под Минском высокотехнологичное агропромышленное производство полного цикла.

«Мы хотим финализировать договоренности и выйти на четкую схему дальнейшей работы по данным проектам. Мы готовы к предметному разговору. Реализация пилотных проектов имеет не только коммерческую составляющую, но и будет служить укреплению белорусско-китайского сотрудничества. Безусловно, проекты такого масштаба воплощаются при государственной поддержке. В их реализацию вовлечены не только коммерческие компании, но и правительственные структуры, кредитно-финансовые учреждения», — сказал премьер-министр Беларуси.

В свою очередь Янь Цзяньцян отметил, что проект БНБК предусматривает создание производства комбикормов, аминокислот. В планах также запуск в эксплуатацию так называемого проекта перспективного развития «БНБК-3». Он предполагает организацию выпуска витаминов, аминокислот, продуктов крахмального, глюкозного производства. Это позволит наладить выпуск принципиально новых как для Беларуси, так и для стран СНГ продуктов — витаминов (В2, В12, С) и новых видов аминокислот (валин, лейцин, изолейцин).

«Нам удалось провести большую работу. Комбикормовое производство уже введено в эксплуатацию. Что касается аминокислотного производства, лизин уже изготавливается, а выпуск треонина и триптофана начнется в декабре этого года», — сообщил первый вице-президент «Ситик Констракшн».

Головченко подчеркнул, что наиболее важным итогом реализации проекта является не только выход на проектную мощность, но и обеспечение его коммерческой устойчивости. «Важно, чтобы финансовые потоки, которые будут складываться в процессе работы предприятия, позволяли иметь уровень рентабельности для обслуживания кредитных ресурсов, привлеченных для его реализации. Необходимо обеспечивать текущую окупаемость», — сказал он.