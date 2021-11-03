Власти Беларуси продлили запрет на ввоз товаров Škoda, Nivea и Liqui Moly

/ Общество
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Совет министров продлил действие специальных ограничительных мер в отношении товаров Škoda, Nivea и Liqui Moly.

Соответствующее постановление правительства №622 от 2 ноября зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов. Оно носит название «О продлении действия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 240».

Постановлением №240 был введен запрет на реализацию в Беларуси товаров трех производителей. Под ограничения попали компении Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговая марка Nivea). Это произошло после их отказа спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Минске.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: Skoda Nivea LIQUI MOLY

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