Власти Беларуси продлили запрет на ввоз товаров Škoda, Nivea и Liqui Moly
Совет министров продлил действие специальных ограничительных мер в отношении товаров Škoda, Nivea и Liqui Moly.
Соответствующее постановление правительства №622 от 2 ноября зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов. Оно носит название «О продлении действия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 240».
Постановлением №240 был
Использованы стоковые изображения от
Подписывайтесь и читайте нас в