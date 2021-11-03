Белорусские авиационные власти ведут переговоры с лоукост-компаниями

Департамент по авиации Минтранса Беларуси рассматривает возможность организации регулярных рейсов и рейсов лоукостеров из областных аэропортов, сообщил 3 ноября на пресс-конференции в Минске директор департамента Артем Сикорский.

«Когда рассматривался вопрос открытия рейсов из областных аэропортов — в первую очередь иностранные авиакомпании стараются связать столицы, вместе с тем российские авиакомпании имеют назначения не только в Москву, но и такие аэропорты, как Нижний Новгород или Сочи. Мы ускоряем все процедуры аккредитации для авиакомпаний для обеспечения полетов из областных аэропортов. Например, организация полетов на Калининград или Сочи из областных центров будет более реалистичной, чем на Нижний Новгород. Придут ли они на эти направления или нет, это уже вопрос бизнеса», — сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что при ведении переговоров с лоукост-компаниями им предлагают областные аэропорты, которые более приспособлены для «обслуживания данной бизнес-модели». «Чтобы лоукостеры экономили на аэропортовых сборах, им в первую очередь предлагаются областные аэропорты, затем уже столичный аэропорт. Но они для начала полетов рассматривают национальный аэропорт», — отметил директор департамента.

Сейчас из Минска в РФ, по информации Сикорского, летают семь российских авиакомпаний.