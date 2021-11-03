У властей Беларуси пока нет проекта отчета ICAO по инциденту с самолетом Ryanair

Беларусь пока не получала окончательный проект отчета ICAO по поводу инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом 3 ноября на пресс-конференции в Минске сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

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«До настоящего времени окончательный проект отчета в департамент не поступал. В ходе процедурной работы мы должны быть ознакомлены с этим рабочим документом, — сказал Сикорский. — Нас ICAO пока не информировала, когда состоится рассмотрение доклада. На заседании, которое состоялось 22 октября, вопрос рассматривался, когда будет окончательный отчет. Есть два варианта. Если комиссия, группа экспертов окончательно успеет доработать отчет, то он будет рассмотрен в рамках 224-й сессии, которая состоится в конце ноября. Если рабочая группа не успеет в очередной раз закончить этот отчет, то рассмотрение будет перенесено на 225-ю сессию, которая начинается в феврале следующего года».

Глава департамента по авиации не надеется, что вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии. «Мы прекрасно понимаем, почему сроки затягиваются, и чести это никому не делает», — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, за какой срок до рассмотрения отчета белорусская сторона должна его получить, Сикорский ответил: «Сроки не установлены, но есть процедура, согласно которой в государства, в отношении которых проводится рассмотрение вопроса, окончательный отчет должен поступить для ознакомления. Сроков в регламенте нет».

Говоря о санкциях ЕС в отношении предприятия «Белавианавигация» и возможности отключения от европейской базы авиаданных, он отметил, что диалог с европейскими партнерами продолжается. «Но хватку они не снижают и перешли уже на не совсем законные действия. В настоящее время такая проблема существует. К сожалению, наши партнеры-авиаторы объясняют, что поступила политическая команда, она не связана с какими-то вопросами нашего взаимодействия. И самая неприятная часть, что авиацию используют как инструмент для недобросовестной конкуренции, инструмент давления. У людей забрали право на свободу передвижения, а сейчас пытаются отнять право транзита через территорию Беларуси в любом виде. Мы продолжаем работать с европейскими партнерами по решению этой проблемы, но, к сожалению, она находится в политической плоскости, о чем заявляют наши партнеры», — добавил директор департамента.

Он также напомнил, что санкций в отношении авиакомпании «Белавиа» и национального аэропорта Минск нет. Есть запрет на полеты в европейские страны и рекомендации не пользоваться для полетов пространством над Беларусью. «Вместе с тем убытки в связи с облетом и упущенные возможности для нашего авиаперевозчика и аэропорта монетизируются, и соответствующие иски в суды будут поданы», — заметил Сикорский.

Как сообщалось, в начале сентября в Беларуси работала группа ICAO по расследованию факта посадки самолета Ryanair в национальном аэропорту Минск. В Минтрансе заявили, что после визита в Беларусь эксперты пересмотрели свою позицию по инциденту .

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании пассажиров самолета — белорусского блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. На родине Протасевич был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента .

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