Белорусского дипломата «вызвали на ковер» в МИД Польши

Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский 2 ноября был вызван в польский МИД в связи с очередным инцидентом на границе двух стран. Дипломата принял статс-секретарь (заместитель министра) Петр Вавжик.

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По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, разговор касался «вторжения на территорию Польши с территории Республики Беларусь неустановленных лиц в форме с длинноствольным оружием» в ночь на 2 ноября.

Вавжик «передал белорусской стороне решительный протест против нарушения польской государственной границы, подчеркнув, что действия, предпринимаемые последние недели белорусскими властями, демонстрируют все больше признаков преднамеренной эскалации». По словам представителя МИД, такая ситуация неприемлема и Польша полна решимости защищать свою границу, которая одновременно является внешней границей Евросоюза.

Он также заявил, что Польша вместе со всеми демократическими государствами евроатлантического сообщества будет «последовательно противостоять организованной Минском нелегальной миграции».

Вавжик сообщил, что в белорусский МИД будет направлена нота протеста, и призвал Минск немедленно расследовать инцидент.

2 ноября в 1.45 (3.45 по минскому времени) польский пограничный патруль заметил трех вооруженных мужчин. «При попытке установить контакт неизвестные перезарядили оружие и удалились в сторону Беларуси», — написал в «Твиттере» Станислав Жарын, пресс-секретарь министра — координатора спецслужб, министра внутренних дел Мариуша Каминьского.

На каком участке границы произошел инцидент, не сообщается.

Предыдущий раз временного поверенного в делах Беларуси вызывали в польский МИД 14 октября. «Разговор касался постоянно ухудшающейся ситуации на польско-белорусской границе, угроз и рисков, связанных с поведением белорусского государства, а также ситуации с недопущением в Беларусь гуманитарного конвоя, отправленного польским государством», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

8 октября Чесновского вызывали «в связи с ситуацией на польско-белорусской границе и агрессивными действиями Республики Беларусь против Польской Республики».

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находился в Минске с рабочим визитом 28 октября, заявил, что вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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