Биржа: рубль сильно упал на торгах 3 ноября
Три основные иностранные валюты существенно укрепились на торгах БВФБ 3 ноября.
Российский рубль добавил 0,0222 пункта — 3,4438 белорусского рубля за 100 российских.
Доллар подрос еще на 0,016 пункта — 2,4618 белорусского рубля.
Евро окреп на 0,0104 пункта — 2,8492 белорусского рубля.
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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