Биржа: рубль сильно упал на торгах 3 ноября

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Три основные иностранные валюты существенно укрепились на торгах БВФБ 3 ноября.

Российский рубль добавил 0,0222 пункта — 3,4438 белорусского рубля за 100 российских.

Доллар подрос еще на 0,016 пункта — 2,4618 белорусского рубля.

Евро окреп на 0,0104 пункта — 2,8492 белорусского рубля.

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением.

 

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Тэги: курсы валют

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