Николая Дедка прокуратура хочет упрятать на пять лет за решетку

Прокурор Антон Тюменцев запросил для активиста анархистского движения Николая Дедка наказание в виде пяти лет колонии, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Процесс над Дедком начался в Минском городском суде 29 июня. Признанного политзаключенным 32-летнего активиста обвиняют по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности; ранее СК сообщил, что ему вменяют ч. 2 ст. 361), ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса. Дедок вину в суде не признал.

3 ноября в Мингорсуде продолжилось рассмотрение дела после четырех месяцев перерыва. Судья — Анастасия Попко.

Процесс был назначен на 10 часов, но из-за сообщения о минировании здания суда и проверки помещений саперами начался на 45 минут позже.

Сегодня в суде проходят прения сторон, во время которых прокурор заявил, что вина Николая Дедка полностью доказана, и попросил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии в условиях общего режима: по ст. 342 УК — два года, по ст. 295-3 — два года, по ст. 361 — 4,5 года.

6 июля судья Попко назначила судебную комплексную психолингвистическую экспертизу примерно 20 постов, размещенных Дедком в его телеграм-канале с августа по октябрь прошлого года.

Экспертиза показала, что в текстах содержатся высказывания, в которых негативно оценивается человек либо группа лиц, объединенных по признаку профессии: сотрудники органов внутренних дел, в том числе ОМОН, и госслужащие. Кроме того, согласно экспертизе, в постах содержатся высказывания побудительного характера, призывающие к насильственным действиям, действиям, направленным на причинение вреда одной группы лиц в отношении другой группы лиц, объединенных по признаку профессии (сотрудники ОВД и госслужащие), а также к причинению ущерба их имуществу.

При этом эксперты отметили, что высказывания «носят рекомендательный характер, побудительные высказывания вторичны».

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