Правозащитники вновь призвали власти Беларуси прекратить уголовное преследование по политическим мотивам

Белорусские власти должны прекратить уголовное преследование по политическим мотивам. Об этом говорится в совместном заявлении 18 белорусских и международных правозащитных организаций, принятом 3 ноября в связи с вынесением приговора сотрудникам лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Леониду Судаленко и Татьяне Ласице.

Центральный районный суд Гомеля приговорил Судаленко к трем годам лишения свободы, а Ласицу — к двум с половиной годам колонии.

Правозащитники призывают власти Беларуси «немедленно отменить этот возмутительный приговор и снять все обвинения как с Судаленко и Ласицы, так и с еще пятерых правозащитников «Весны», которые в настоящее время находятся за решеткой по политически мотивированным обвинениям».

«Политически мотивированное уголовное преследование членов и волонтеров «Весны» осуществляется в рамках «зачистки» гражданского общества, объявленной Александром Лукашенко, — говорится в заявлении. — Вне всяких сомнений власти преследуют «Весну» в отместку за ее 25-летнюю выдающуюся бесстрашную работу по защите прав человека».

Правозащитные организации отмечают, что в настоящее время под стражей по политически мотивированным обвинениям находятся еще пятеро членов «Весны»: основатель и председатель правозащитного центра Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист и координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович, координатор волонтерской службы Марфа Рабкова и волонтер из Минска Андрей Чепюк.

«Условия содержания правозащитников в СИЗО вызывают серьезную обеспокоенность: они подвергаются жестокому и унижающему достоинство обращению и ограничениям переписки. 13 октября мужу Марфы Рабковой впервые за 13 месяцев разрешили свидание, после которого он сообщил, что жене не предоставляется медицинская помощь, за которой она не раз обращалась, — говорится в заявлении. — Около 100 правозащитников и волонтеров «Весны», а также члены их семей были допрошены в качестве свидетелей в рамках уголовных дел в отношении их коллег. По меньшей мере семеро находятся в статусе подозреваемых. Белорусские правоохранительные органы продолжают регулярные допросы по делам в отношении членов «Весны», в том числе вызывают в Следственный комитет активистов других общественных организаций и гражданских инициатив».

В заявлении подчеркивается, что уголовные дела в отношении членов «Весны» и других правозащитников «окружены завесой секретности, суды проходят в закрытом режиме, адвокатов под угрозой лишения лицензии заставляют давать подписку о неразглашении любых обстоятельств дела».

Правозащитники призывают власти Беларуси в полной мере соблюдать международные обязательства в области уважения свободы ассоциаций, свободы мирных собраний и свободы выражения мнений для всех людей в стране, как того требует Международный пакт о гражданских и политических правах, участником которого является Беларусь, а также в полной мере уважать деятельность правозащитников и адвокатов, обеспечив каждому возможность, не опасаясь последствий, высказывать претензии к действиям и политике должностных лиц и государственных органов.

«В русле этих обязательств немедленно освободить Татьяну Ласицу, Леонида Судаленко, Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, Марфу Рабкову и Андрея Чепюка, снять все обвинения с сотрудников и волонтеров «Весны», в том числе Марии Тарасенко, и других правозащитников и обеспечить им право на правовую защиту в связи с произвольным задержанием и необоснованным уголовным преследованием», — говорится в заявлении.

Документ подписали Amnesty International, Article 19, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, ликвидированный властями Белорусский Хельсинкский комитет, лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Center for Civil Liberties, Civil Rights Defenders, Международная федерация за права человека (FIDH) и Всемирная организация против пыток (OMCT) в рамках Обсерватории по защите правозащитников, Front Line Defenders, Helsinki Foundation for Human Rights, Human Rights House Foundation, Human Rights Watch, Международное партнерство за права человека (IPHR), Libereco – Partnership for Human Rights, Норвежский Хельсинкский комитет, Ostgruppen — Шведская инициатива за демократию и права человека, Right Livelihood.

