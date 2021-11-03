Росатомнадзор обсудил с руководством БелАЭС предстоящую оценку готовности к физическому пуску второго блока

Руководство департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) 2 ноября обсудило с администрацией Белорусской АЭС предстоящую оценку готовности к физическому пуску второго энергоблока, сообщается на сайте ядерного регулятора.

На встрече, которая состоялась на площадке БелАЭС, обсуждались «вопросы, имеющие принципиальное значение с точки зрения прохождения такой оценки». Встреча прошла при участии представителей государственного производственного объединения «Белэнерго», в чьем ведении находится станция, а также представителей генерального подрядчика строительства — инжиниринговой компании «АСЭ» (головная организация инжинирингового дивизиона российской госкорпорации «Росатом»).

Участники встречи осмотрели второй энергоблок БелАЭС для оценки «организации работ в машинном зале и здании реактора с оборудованием, важным для безопасности».

«Физический пуск энергоблока АЭС начинается с загрузки ядерного топлива, — говорится в сообщении ядерного регулятора. — Необходимым условием осуществления этой операции является получение соответствующей лицензии. В свою очередь, перед ее выдачей Госатомнадзор в соответствии с установленными процедурами проводит оценку готовности ГП «Белорусская АЭС» безопасно выполнить заявленные действия. Такое мероприятие проводится в формате проверки».

«В рамках профилактики нарушений требований законодательства в области ядерной и радиационной безопасности, а также лицензионного законодательства ранее Госатомнадзором был осуществлен выборочный контроль организации работ на энергоблоке № 2 в части оборудования, важного для безопасности, рассмотрены вопросы, связанные с проведением экспертизы безопасности в рамках лицензирования энергоблока № 2. По итогам перечисленного в адрес руководства ГП «Белорусская АЭС» сформулированы соответствующие предложения», — отметили в ведомстве.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200.

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Готовность второго блока составляет 90%. Его физический пуск запланирован на этот год, ввод в эксплуатацию — на следующий. Ядерное топливо для второго блока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля.