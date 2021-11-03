Страны ЕС не впустили за сутки 453 нелегальных мигранта со стороны Беларуси

За прошедшие сутки страны Европейского союза не впустили 453 нелегальных мигранта, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 2 ноября была зафиксирована 351 попытка нелегального пересечения мигрантами границы с белорусской территории. Задержали 16 человек — по восемь граждан Ирака и Турции. 70 иностранцев, которым удалось перейти границу, были принуждены покинуть Польшу, остальных в страну не пустили на подступах.

Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержан гражданин Сирии.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за прошедшие сутки в страну не впустили 96 мигрантов со стороны Беларуси.

Утверждается, что днем недалеко от границы в Варенском районе с белорусской стороны прозвучали три одиночных выстрела.

По данным погранслужбы, с начала августа, когда было принято решение не задерживать нелегалов, а разворачивать их обратно в Беларусь, в страну не впустили 5.478 человек. При этом с начала года белорусско-литовскую границу незаконно пересекли около 4,2 тыс. мигрантов.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 2 ноября незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 22 человека. Никого не задержали и в страну не впустили.

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находился в Минске с рабочим визитом 28 октября, заявил, что вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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