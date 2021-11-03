Семья погибла на пожаре в центре Минске

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Два человека погибло на пожаре в центре белорусской столицы.

Фото МЧС носит иллюстративный характер

По информации МЧС, сегодня ночью в дежурную часть поступила информация о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого (улица Золотая Горка, 6).

В ходе тушения пожара в квартире были обнаружены тела 67-летней хозяйки жилища и ее 75-летнего брата.

Работниками МЧС проводилась эвакуация. Причины ЧП устанавливают эксперты.

По данным ведомства, всего с начала года на территории страны произошло 5224 пожаров (за аналогичный период — 4993), на которых погибло 521 человек (478).

 

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Тэги: пожары гибель на пожарах Город: Минск

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