Семья погибла на пожаре в центре Минске
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Два человека погибло на пожаре в центре белорусской столицы.
По информации МЧС, сегодня ночью в дежурную часть поступила информация о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого (улица Золотая Горка, 6).
В ходе тушения пожара в квартире были обнаружены тела 67-летней хозяйки жилища и ее 75-летнего брата.
Работниками МЧС проводилась эвакуация. Причины ЧП устанавливают эксперты.
По данным ведомства, всего с начала года на территории страны произошло 5224 пожаров (за аналогичный период — 4993), на которых погибло 521 человек (478).