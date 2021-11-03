Рубль падает ко всем основным валютам утром в среду

Белорусский рубль начал новые торги на БВФБ с падения ко всем основным иностранным валютам.

Российский рубль растет на 0,0122 пункта — 3,4338 белорусского рубля за 100 российских, доллар добавляет еще 0,0075 пункта — 2,4533 белорусского рубля, а евро 0,0057 пункта — 2,8445 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев снизился на 7,52% (с 2,6194 до 2,4225 рубля).

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением .

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