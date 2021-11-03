МВД: интернет-ресурсы «Белсат» признаны экстремистским формированием

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Министерство внутренних дел признало экстремистским формированием интернет-ресурсы «Белсат».

Фото носит иллюстративный характер

«Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «Белсат», — говорится в сообщении МВД. 

Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен. Всего на сегодня в этот список включено одиннадцать инициатив и групп, объединенных посредством телеграм-каналов и чатов.

12 октября Совет министров принял постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Как пояснили в МВД, документ дал «старт работе правоохранительных органов по юридическому признанию групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями».

Решение о признании группы граждан экстремистским формированием принимают МВД или КГБ. Создатели, организаторы и участники таких формирований будут привлекаться к ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо участие в нем, до 10 лет лишения свободы), пояснили в МВД.

 

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Тэги: свобода слова Белсат

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