Эксперт: Лукашенко хочет превратить Беларусь в Северную Корею

По мнению польского медиаэксперта, который пристально наблюдает за постсоветским пространством, сотрудника Академии бизнеса и финансов VISTULA, доктора Петра Косциньского, белорусский правитель Александр Лукашенко пытается превратить Беларусь в Северную Корею.

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«Сейчас в Беларуси такая ситуация, что все иностранные информационные сайты и многие белорусские, кроме государственных, будут признаны экстремистскими. Кроме Deutsche Welle суд признал экстремистскими материалы канала «Еврорадио». Это радио, которое находится в Польше, но оно ведет передачи на белорусском языке», — сказал он в комментарии для «ГА» .

Эксперт с сожалением заметил, что Лукашенко хочет превратить Беларусь в КНДР, так как там информационное поле полностью зачищено — работают только государственные газеты, радио и ТВ.

«Я думаю, что Лукашенко хочет привести ситуацию к тому, чтобы население Беларуси не имело возможности получать независимую информацию из источников, которые не признаны белорусским государством», — считает доктор Косциньски.

Впрочем, он не понимает, как белорусский режим рассчитывает добиться этого результата, «ведь все равно, Беларусь — это не Северная Корея, и там нет такой возможности блокировки альтернативных источников информации».

В этой связи медиаэксперт делает вывод, что ни Лукашенко, ни его подчиненные «не понимают, что сегодня происходит с информацией и что такое интернет, как он работает. «Полная блокировка информации в Европе сейчас, думаю, неосуществима», — резюмировал он.

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