«Следуем установленным правилам и нормам». Интерпол не будет разыскивать Тихановскую по запросу белорусских властей

Интерпол считает невозможным использование своих каналов для международного розыска экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской.

Как заявил 2 ноября в эфире «Беларусь-1» глава национального центрального бюро Интерпола в в республике Дмитрий Медведев, решение об этом было принято специальной рабочей группой международной полиции после изучения материалов, которые предоставил его офис.

В то же время, утверждает руководитель представительства, Интерпол никогда не ставил под сомнение законность уголовных производств, которые были открыты в Беларуси.

Решение по поиску Тихановской является исключительно следованием тем правилам и нормам, которые существуют в Интерполе, подчеркнул Медведев.