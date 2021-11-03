Атмосферные фронты будут хозяйничать в стране
Сегодня погодой на территории республики будут управлять атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, в основном будет облачно. Временами пройдут дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +9..+11°C (ветер 5-10 м/с);
- Витебск +8..+10°C (ветер 5-10 м/с);
- Гомель +8..+10°C (ветер 5-10 м/с);
- Гродно +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);
- Могилев +8..+10°C (ветер 5-10 м/с);
- Минск +7..+9°C (ветер 5-10 м/с).