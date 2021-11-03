Атмосферные фронты будут хозяйничать в стране

Сегодня погодой на территории республики будут управлять атмосферные фронты.

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По прогнозам синоптиков, в основном будет облачно. Временами пройдут дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +9..+11°C (ветер 5-10 м/с);

Витебск +8..+10°C (ветер 5-10 м/с);

Гомель +8..+10°C (ветер 5-10 м/с);

Гродно +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);

Могилев +8..+10°C (ветер 5-10 м/с);

Минск +7..+9°C (ветер 5-10 м/с).