Лукашенко и Путин рассмотрят 4 ноября Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы

Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы будут рассмотрены 4 ноября входе онлайн-саммита Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил Постоянный комитет СГ.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

В повестке дня также итоги торгово-экономического сотрудничества за 2020 год и первую половину 2021 года, Концепция миграционной политики Союзного государства, премия СГ в области науки и техники в 2021 году и «другие вопросы».

В мероприятии примут участие Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, премьер-министры, спикеры верхних и нижних палат парламентов двух стран, госсекретарь СГ. Начало в 17:00.

Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы, а также 28 союзных программ (т.н. дорожные карты) были одобрены 10 сентября на заседании Совета министров СГ вместе с проектом декрета ВГС СГ об их утверждении. Днем ранее эти программы были одобрены Путиным и Лукашенко на встрече в Москве.

Программы предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики, валютного регулирования и валютного контроля, требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, интеграцию национальных систем платежных карт, гармонизацию налогового, таможенного законодательства, унификацию регулирования транспортного рынка, формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, единой аграрной и промышленной политики, развитие атомной энергетики и др. О политической интеграции в программах речь не идет.

Напомним, Лукашенко на встрече в Минске с генеральным прокурором России Игорем Красновым, который 28 октября находился в Беларуси с рабочим визитом , сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 4 ноября. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что ВГС пройдет в режиме видеоконференции.

Планировалось, что стороны должны подписать во время встречи 28 союзных программ .

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